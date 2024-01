Nie bez powodu ogłaszają ten program na pół roku wcześniej żeby nie dopuścić do spadków cen. Tu już nawet nikt nie kryje, że o to chodzi.

Przeciętna osoba ok. 30 lat ma tylko utrzymywać wszystko: banki, deweloperów, państwo, oligarchię, która się uwłaszczyła się w okresie transformacji, korporacje, polityków mających po kilkanaście mieszkań sumarycznie oddając 60-80% wypracowanych dochodów.



No i jak będzie grzeczny spełni kilka warunków to państwo pozwoli mu się zadłużyć na Pokaż całość