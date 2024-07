To się wszystko w głowie nie mieści. Co dalej będzie, czy Sebastian M. odpowie za to, co zrobił? - mówi Teresa Ociepka, sołtyska Starej Kuźnicy. To tu mieszkają bliscy ofiar wypadku na autostradzie A1. Dla przypomnienia: podejrzany o spowodowanie wypadku, Sebastian Majtczak, nadal jest poszukiwany.