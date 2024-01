Bardzo słaba decyzja.

Prezesem Orlenu powinien zostać ktoś, kto już prowadził spółkę giełdowa i może się pochwalić sukcesami.

Jak czytam życiorys pani Elżbiety, to wydaje się, że wykształcenie ma odpowiednie, natomiast cała kariera to w zasadzie: od państwowej do państwowej posadki, próżno tu szukać doświadczenia w dużych firmach, a o kierowanie wielką spółka nie wspominając.



Daniel też był politykiem, w zasadzie był pionkiem Jarosława i dość słabym prezesem i odwołanie go nie Pokaż całość