Fajne, ale muszę popsuć wszystkim zabawę. Ona do końca życia będzie "gruba". Mam na myśli to, że jej organizm wie, co to znaczy mieć nadmiarowe kilogramy, a to oznacza, że musi się do końca życia pilnować z dietą, ponieważ wystarczy kilka dni "luzu" i poleci z tematem. Niestety, ale otyłość jest w tej kwestii bardzo podobna do alkoholizmu.