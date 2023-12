Bardzo dobra decyzja. Serio. Może skończy się latanie do behawiorysty z certyfikatem z youtubowego kursu, bo pies podnosi nogę do sikania niżej niż zwykle.



Ludziom za bardzo weszło bezstresowe wychowanie. Pies potrzebuje dyscypliny i nie jest wcale głupi, a nie traktowania go jak dziecka z daunem.