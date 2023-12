Gdy zdarzy się wypadek i trzeba ustalić winnego nie liczy się to kto był ślepy tylko kto miał w danym miejscu pierwszeństwo.



Pomijając przypadki umyślnych morderstw, to oczywistym jest że aby pieszy został potrącony to zarówno on musi nie widzieć pojazdu który go potrąci jak i kierowca pojazdu musi nie widzieć pieszego.

Ale obaj nie są winni jednakowo - są miejsca w których przy złej widoczności pieszy musi się zatrzymać i rozejrzeć Pokaż całość