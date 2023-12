Moze jakis pisowski albo kacapski beton odpowie

- w kraju ktory ma 18 elektrowni weglowych, gdzie spora częsć za kilkanascie lat bedzie nadawac sie do wyburzenia

- gdzie kopalni jest coraz mniej a te co sa tez maja problem ze złożami, technologia nie jest rozwijana

- gdzie atom i ile w ogóle to będzie za 15-20 lat

- gdzie gospodarka powinna być konkurencyjna min przez tani prad.

Skąd brać prad ?