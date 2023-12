Rolnictwo w Sri Lance miało być w pełni ekologiczne a jak wyszło to niech każdy przeczyta ¯\(ツ)/¯

Pokaż całość

To teraz, mając (Ty, czy ja, czy ktokolwiek inny) świadomość, że do tego może doprowadzić taka "proekologiczna" polityka, którą uprawiają w brukselce, do jakiego może dojść wniosku? Ja osobiście widzę dwie możliwości. Albo oni w swojej głupocie nie wiedzą, co czynią, albo mają pełną świadomość tego, co robią i do czego to nas