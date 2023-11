Wielu wróci jak tylko się zorientują że w takim uk czy nl to jednak za darmo pieniędzy nie rozdają, a wynajem kosztuje równowartość co najmniej najniższej wypłaty. Nie wspominając o kupnie zapyziałej nieruchomości kiedy trzeba wziąć kredyt 40+ letni. No chyba że kogoś satysfakcjonuje życie w pokoju z obcymi ludźmi w domu i fakt, że za najniższą wypłatę można kupić iPhona ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )