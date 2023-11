Staram się wprowadzić trochę zimnego chowu w wychowanie dzieci. Sami dojeżdzają do szkół (podstawówka, liceum), sprzątają, myją okna, pomagają w gotowaniu, robią sobie kanapki do szkoły, starsza (14lat) już sama podróżuje do innych miast. Wydaje mi się to całkowicie normalne. Już od podstawówki musieli sami drałować do szkoły. Do czego zmierzam - w ocenie innych matek jestem wyrodną i leniwą matką, co nie chce się jej wsiąść w auto i zawieźć do Pokaż całość