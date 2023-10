U mnie w firmie mieli elektryczne Volvo. Pojechało w jedną trasę, która normalnie zajmuje ok 7h (dystrybucja), trzeba było wysłać drugiego kierowcę bo pierwszemu czas się skończył (15h). Jako ciekawostkę dodam, że jak podpieli pustą naczepę i zestaw przejechał ok 200m zasięg spadł o połowę z ok 320km na 160. I ciągnik po takim teście wrócił do Volvo. Akcja miała miejsce na trasie Oslo Lillehamer.