Widzialiście nowe podatki od TIRów w UE od 2024? Za to zapłacicie w każdym produkcie, od masła po samochód. Szykujcie portfele.

Zwolnione będą tylko elektryczne....tak TIR z 30 tonami akumulatorów by przewieźć 10 ton ładunku, to jest wg. lewackiej UE przyszłość.