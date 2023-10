͡

Swoją drogą tweet prowadzi do dość ciekawego portalu. (Dodatkowo konto tego portalu na X założone w styczniu 2023 i ma aż 645 Followers. XDMam "lekkie" wątpliwości co do wiarygodności tej informacji, bo jak na razie wygląda to podejrzanie.Jakieś inne bardziej wiarygodne źródła?