Dramat w tym je**** kraju bezprawia z patologiczna milicja. Ile jako człowiek trzeba mieć w sobie czystego zła by tak traktować kobietę w ciąży i to za co.... za LEGALNY handel krypto na oficjalnej giełdzie. Oczywiscie brak zarzutów bo nie ma ich za co być. ale areszt na 40 dni to oczywiście że tak. i ten prokurator karierowicz nominowany przez 0.



Ludzie chodźmy serio wszyscy na wybory nawet jak wam się nie Pokaż całość