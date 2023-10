Ogólnie szkoda prądu na takie partie które chcą przywrócić przymusowy pobór. Z niewolnika nie ma pracownika. Jakość jest żadna. Ale to ewidentne przygotowanie do wysyłania na wojnę, bo na pewno nie do obrony. Do bronienia starczą szkolenia dobrowolne, lub młodych po szkole. Rosja nic nam nie może zrobić gdy jesteśmy w NATO. Nawet bez NATO są słabi. Co najwyżej 3 wojna światowa może być, ale Polska jak inne kraje zniknie z mapy Pokaż całość