Jak trzeba wprowadzić pdoatek cukrowy co walnie w przeciętniaka co lubi cole i cena butelki Coli w biedronce wypiere... z 4zł do 8.49 to wszystko spoko. Jak trzeba wprowadzić podatki, aby skończyć ze spekulacjami podstawowymi dobrami, które każdy musi mieć jak dach nad głową to pier.. sie z tym podatkiem od lat. Czyżby żona Morawieckiego za dużo mieszkań miała