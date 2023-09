Myślę że należało by rozważyć wprowadzenie przepisów które by sprawiły że jeśli masz +40% do ograniczenia to w razie wypadku ponosisz minimum 50% winy. Jeśli masz +80% do ograniczenia to wina jest zawsze po twojej stronie. Nie ma że ktoś wymusił czy cokolwiek innego. Jeśli jedziesz 90 po mieście lub 250 na autostradzie to jesteś sprawcą nie ofiarą.