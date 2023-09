No jest przesada tym bardziej, że tych czterdziestolatków spokojnie można by przenieść do administracji, obsługi floty, szkoleń, nadzoru monitoringu, do pracy jako technik kryminalistyczny, dzielnicowy czy wielu innych stanowisk, gdzie nie muszą już biegać. Gdyby policjanci drogówki znali prawo drogowe to byli by dobrymi kandydatami na egzaminatorów.