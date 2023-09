Gdyby tak wprowadzić przepis, że laweciarz ma prawo odholować nieprawidłowo zaparkowany samochód po odpowiednim udokumentowaniu tegoż złego parkowania, to zaraz by się skończyło takie parkowanie. Laweciarze by się pilnowali, bo w razie odholowania prawidłowo zaparkowanego pojazdu, groziłaby im wysoka kara. Jednak gdy auto stoi niezgodnie z przepisami, to dostają za to stosowne wynagrodzenie. Kilka tygodni i miasto czyste. Laweciarze tylko by czyhali na gości parkujących gdzie popadnie.

