W tej reformie nie chodziło tylko i wyłącznie o stosowanie wskaźnika, który jest niższy.

Głównie chodzi o to, żeby wprowadzić wskaźnik, który ma oparcie w rzeczywistych transakcjach bankowych i lepiej odda rzeczywisty koszt pieniądza niż fikcyjny WIBOR, który tak po prawdzie jest ustalany arbitralnie przez banki, które deklarują "no co prawda nie potrzebujemy pożyczać pieniądza, ale JAKBYŚMY musieli, to bylibyśmy skłonni robić to po takim-a-takim oprocentowaniu".

I dziwnym trafem, jak miały komuś Pokaż całość