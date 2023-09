Kredyt 2% przy inflacji 10%. Kto by się spodziewał, ze to spowoduje nieoczekiwany wzrost popytu i przy tej samej podaży zaskakujący wzrost cen? Czyżby nie zadziałał drugi uskok Kaczyńskiego? Ekonomistom szczęki opadają do samej podłogi! Tyle pytań, tak mało odpowiedzi...