Ja się dziwie, że ludzie na te ich teksty o Tusku i jaka była tragedia te 8 lat temu łapią. To jest 8 lat, przez ten czas mogli zrobić wszystko co chcieli, a jedyne co robili to propagandę, podwyższali podatki, rozdawali nie swoją kase, załatwili ludzi inflacją i zamordyzmem. Pis to nieudacznicy i co by nie obiecali to zdania nie zmienie. Najgorszy sort ludzi, po trupach do celu.