Ciekawa ta sprawa co chwila wypływa kolejny argument. Jestem ciekawy dlaczego traktujący gazem nie dał od razu tego kopniaka w auto. Chciałbym zobaczyć bez żadnych cięć moment od pierwszego spotkania do samego końca, tylko żeby była to czysta "surówka". Wtedy będzie dało się ocenić.



Na obecną chwilę twierdzę iż spotkało się dwóch debili. Jeden co nie potrafi jeździć DRR bo ma trening i szosówkę, oraz drugi debil nauczyciel który musi za wszelką Pokaż całość