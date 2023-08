Rozumiem sytuację, ale wygląda jakby po tych "kilku tygodniach" dalej były emocje i w tych emocjach zrobiona ta zbiórka. Kwota z powietrza, ALL to nie jest choroba leczona latami, w zasadzie jeśli diagnoza była "kilka tygodni temu" to Szymon już od dawna jest w trakcie leczenia. Leży w szpitalu, dostaje chemię i inne leki. Gdzie są te koszty, że 50 000 jest zbierane?



Jeszcze z choroby nie wyszedł i zbierane jest na Pokaż całość