Błędem było pozwolić robić producentom śmieci trudne w naprawach na niestandardowych komponentach, gdyby za wyprodukowanie nowej części która nie składa się z innych znanych wcześniej części była sowita oplata to śmieci byłoby dużo mniej, a wszystko byłoby bardziej przemyślane i naprawialne. Przykładowo części z tego samochodu nadal by się przydały i kosztowałyby swoje, a tak to śmieć...