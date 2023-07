Jest znacznie gorzej. Akumulacja kapitału nawet na wkład własny to dla większości ludzi proces na lata.

Nie kupujesz co miesiąc metra kwadratowego tylko Twoje środki na zakup mieszkania dewaluują się cały czas, a więc gonisz króliczka.

I na tym to polega - masz do końca życia pracować na podstawowe potrzeby żeby żyło się lepiej (podłączonym do systemu, bankom, deweloperom itp.).