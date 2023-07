Od tego, że niektórzy się bardzo dorobili bardziej martwi mnie to, że taki poseł Grzegorz Braun dostając ponad 100k rocznie niczego się nie dorobił.

I jak w 2019 miał zgromadzony majątek wynoszący 11 tysięcy tak w 2023 ma na koncie ledwo ponad 3000 zł.

Jednocześnie nie wykazuje żadnego innego majątku w którym mógłby te fundusze lokować, to co on z tymi pieniędzmi robi?