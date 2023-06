Widzę tu wysyp komentarzy przeciw ojcom odnośnie alimentów. Skomentuję to swoim przykładem:

Moja była wnioskowała o 2500PLN alimentów na dziecko - dalej ani ja ani sąd nie wiemy jak to wyliczyła, no i...niestety dla niej i "matriarchatu" opiekę nad dzieckiem otrzymałem ja :)

Miała ideologiczny problem z zapłatą jakichkolwiek pieniędzy, bo to ją obraża jako matkę. Szybki wniosek do komornika skorygował jej światopogląd