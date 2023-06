Żali się 'gruba, zdrowa i szczęśliwa' dziennikarka The Guardian. Nie może się pogodzić z tym, że to co wypracował ruch 'ciałopozytywnych' zostało stracone w starciu z cudownym lekiem odchudzającym. Komentarz OPa: ludzie jednak nie chcą być grubi? Szok i niedowierzanie.