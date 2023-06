A jeszcze wczoraj myślałem sobie, że to trochę szkoda z tym banem Konfederacji na FB. Bo to jednak duży portal z ogromnym zasięgiem.

A tu zonk, taka gwiazdka z nieba i to tuż przed wyborami. Przy dobrej kampanii mogą wyśrubować o kilka procent wyższy wynik i to te 15-20 procent wcale nie będą traktowane jako nierealne marzenia. Zresztą w jednym sondażu już mają 14,6%.