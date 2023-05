I to jest właśnie największa tragedia tego kraju. Te miernoty trafiły na za.ebistą koniunktrurę i ją wykorzystali do tego, by nauczyć ludzi że rząd jest od tego, by coś dawać. W efekcie wychowali masę roszczeniowców i jeszcze prze.ebali kasę na rozdawnictwo jednocześnie zostawiając istotne problemy tego kraju odłogiem. Zmarnowaliśmy 8 lat i roz.ebaliśmy kasę, a opozycja boi się dzisiaj powiedzieć, że dalsze roz.ierdalanie kasy to droga do katastrofy.