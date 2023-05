Pokaż całość

Już się pisowskie trolle zleciały. Dla przypomnienia -Ukraina chcę wciągnąć Polskę do swojej wojny. PiS jest chętny, włazi niemiłosiernie ukraińcom tam gdzie światło nie dochodzi, ale nie może sobie na to pozwolić w roku wyborczym.Pan dr Sykulski przestrzega przed tym, dzięki czemu stał się wrogiem numer 1. Atakuje go pis i wykopowe trolle z nimi powiązane, ten sam schemat był wałkowany przy pandemii, gdzie każdego kto nie był za