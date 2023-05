Od początku śledziłem informacje o tym chłopcu. I wiele łez przelałem. Dziś jestem zdruzgotany. Mam syna w wieku 7 lat. I patrzę na to wszystko przez jego pryzmat. I #!$%@?. Nie rozumiem. Po prostu nie rozumiem tego. Co trzeba mieć we łbie, żeby zrobić taką krzywdę dziecku. Wyobraźcie sobie to. Jaki to musiał być pisk i krzyk jak go przypalał. Jak sami na poparzenie reagujecie. Nawet lekkie. A on był #!$%@? smażony Pokaż całość