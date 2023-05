To powinno być przestępstwem. Zrobienie ukradkiem dziury w prezerwatywie powinno być traktowane jako przestępstwo seksualne, tak samo kłamanie o antykoncepcji. Użycie nasienia można jakoś podpiąć pod jakieś prawa ochrony materiału biologicznego.



Oczywiście nie mówię że to jest przestępstwem bo nasz kodeks karny jest w tej kwestii przestarzały. Przykładowo według obecnej definicji prawnej gwałt przy użyciu dildo lub fallicznego przedmiotu to nie "gwałt" tylko "inna czynność seksualna" za co jest mniejsza kara. Mówię Pokaż całość