Mu się płaci za to aby nic nie widział i nic nie słyszał i nie nie gadał. Płaci mu się za za bycie kukiełką na sznureczkach kogoś z innego. Dlatego tak mu dają dużo aby robił co mu karzą. To jest taka samo wyposażenie jak biurko czy krzesło - to jest tylko narzędzie instrument dla ogłupiałego narodu - coś fasadowego. Polacy są tak głupi że ta sama banda okrada ich pod ponad Pokaż całość