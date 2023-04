A swoja drogo - jesli budujemy i budujemy jak nakreceni a ma nas byc mniej i mniej - to jaki kierunek maja obrac ceny*?.

Pokaż całość

nawet nie wiesz jak duże pole do wzrostów jeszcze jest. CO z tego że Polaków ubywa skoro jest to z nawiązką rekompensowane przez migrację prowincja->miasta wojewódzkie.Ok w takiej Rawie Mazowieckiej, może Grójcu to za parę lat zacznie spadać, ale w Warszawie - no way. No