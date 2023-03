Imigranci z Azji przybędą do Polski jeszcze szerszym strumieniem.

Jeszcze 15 lat temu jak chodziłem do szkoły, nauczyciele historii i geografii powtarzali, że jednolitość etniczna naszego społeczeństwa to jedna z największych korzyści drugiej wojny światowej.



Minęło raptem kilkanaście lat a chyba śmiało można dziś powiedzieć, ze 7-8% to już dziś imigranci, którzy nie maja z Polską wiele wspólnego, a w większych miastach to i pewnie 25%.



Ciekawe czy wyjdzie nam to na dobre