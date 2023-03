Pokaż całość

Jeszcze warto dodać, że to już kolejne masowe zwolnienia w IT w # poznan . Tuż przed świętami - niecała setka w STX Next, a jakoś w sierpniu kilkadziesiąt jak nie więcej osób w mTab czy jak się tam oni teraz nazywają, w tym gros seniorów .NETa. To są tylko te, o których wiem, a ile jest takich, co nawet nie słyszałem, to nie wiem.Plus hiring freeze prawie wszędzie, bardzo mało ofert