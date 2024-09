CDP to nie ci sami ludzie co kiedyś 90% to inni ludzie niż robili np. Wieśka 3. Nawet prezes i troche zarządu też odszedło.

Wiesiek 4 będzie totalnym gównem WOKE, jak Asasyn Shadow, Star Wars Outlaws totalne woke gnioty.

Ragnarok (GOW) kolejny gniot, gdzie kratos jest słaby, miekki sfeminizowany, nowa Dragon DOgma 2 to też gniot.

Dying Light 2 który też dziadostwo technologiczne, zwróciło po ok 2 godzin na XBL bo grać się nie dało, męczyłą mnie gra.

OStatnie 2-3 lata to samo gnioty wychodzą i nie dość że skopane techniczne to jeszce fabułowo jak i światopoglądowo.

