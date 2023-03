Widać już upadek jakości OLX i jego bezczelność

OLX to serwis, który praktycznie zdominował rynek ogłoszeń w Polsce - jak to bywa z monopolem - staje się on zawsze coraz bardziej bezczelny. O OLX można by pisać wiele jak naciągają ludzi, jak nie szanują użytkowników i chcą wydoić tylko od nich gotówkę - takie prawo kiedy nie szanuje się ludzi. Natomiast co powiedzieć na już mocno podejrzane zachowania serwisu z brakiem etyki.

- kasowanie normalnych ogłoszeń bez powodu, powód domyśl się go sam. Gdy nie ma powodu ich skasowania to nic. OLX ma to gdzieś i nie odpowie nic w tej sprawie. BA skasowane ogłoszenia nie da się pobrać ich opisu ani zdjęć, aby wszystko trzeba było robić od zera... choć mogą ponownie je skasować... z niewidomego powodu, lub nie jak ruletka OLX pozwoli.

1 ogłoszenie takie same, nie możesz już sprzedać 2 takich samych rzeczy - no chyba że wykupisz pakiet. A jak masz dwie takie same rzeczy, to nie możesz ich wystawić w ciągu 14 dni od sprzedaży pierwszej. choć akurat ja nie mogę wystawić niczego nawet w ciągu paru miesięcy z danych kategorii - bo niby limit są na ogłoszenia na parę sztuk, to i tak stale jest komunikat, limit ogłoszeń w kategorii jest wyczerpany - mimo że nie ma tam żadnych ogłoszeń. No chyba że wykupisz pakiet ogłoszeń :-D

- Zero odpowiedzi na zgłoszenia ze strony OLX - zgłoszeń wysłanych około 15 w różnych sprawach - zero odpowiedzi, najstarsze zgłoszenie ma ponad rok czasu - na żadne nie otrzymałem odpowiedzi. Zgłoszenia typu, brak ogłoszeń w kategorii a stale jest limit na wystawienie ogłoszenia mimo, że kategoria może mieć 3 ogłoszenia.. itp. Czyli nie jakieś głupoty.

OLX obecnie zupełnie ma gdzieś użytkowników, nawet nie ma z nimi żadnej realnej drogi kontaktu. Stosują moim zdaniem typowo Polski schemat biznesowy - nachap się jak najwięcej i najszybciej bez zawracania uwagi na jakość. Zamiast model bardzo długofalowy jakości usług i stabilnej pozycji.

Obecnie widać, że coraz więcej osób z OLX jest już coraz bardziej niezadowolonych przez ich pazerność i bezczelność a także brak kontaktu.

Wiele osób obchodzi częściowo problem zakładaniem tam wielu kont - ale do każdego oczywiście trzeba w dobrej wierze podać maila + numer telefonu = oczywiście nie zostanie sprzedany przez grupę mająca tam niskie standardy dbania o użytkowników - OcZyWiśCiE.