Sii, ja jestem tą osobą, która zawsze pakowała "na pałę" do koszyka. Gdyby ktoś mnie zapytał rok temu ile kosztuje ser to bym nie wiedziała. Bo zwyczajnie wkładałam do koszyka i nigdy nie zwracałam uwagi na ceny. Mniej więcej wiedziałam, że ser w plastrach to ok 7 PLN. Obecnie, niektóre rzeczy mnie szokują. Dzisiaj kasowałam się na kasie samoobsługowej i zwróciłam uwagę, że skasowałam gałązkę, (GAŁĄZKĘ) pomidorów za 15,99 PLN. I poprosiłam Pokaż całość