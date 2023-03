- Kiedy to zobaczyłam, poczułam, jakby przejechał po mnie walec. Nie wiedziałam, co ze sobą zrobić - powiedziała Wirutalnej Polsce matka pobitego w Pruszkowie 16-latka. I ile te patole dostaną? Tyle co nic, a pobity chłopak będzie miał zniszczoną psychikę? Nie dziwię się samosądom.