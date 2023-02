Nie ma w tym nic dziwnego:



- Katowice niby się fajnie rozwijają, ale jednocześnie zasysają siłę roboczą z całego województwa, przez co konkurencja na lepsze stanowiska jest w tym mieście ogromna

- Sosnowiec i ogólnie większość Zagłębia to w większości magazyny i produkcja za odrobinę ponad minimalną, często pod agencją

- Gliwice to moim zdaniem takie nr 2 całej konurbacji, jest polibuda, trochę zakładów, parę korpo ale i tak sporo ludzi stamtąd Pokaż całość