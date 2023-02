Ale tu się nie ma co cieszyć, ze budowlańcy tracą prace. W Polsce wciąż brakuje mieszkań a jak wyjada albo się przebranżowią to dopiero będzie wzrost cen. Zobaczcie za to co się dzieje w pośrednictwie mieszkaniowym. Tam jest bal większy niż w IT a jedyne co musisz to w miarę składnie wypowiadać zdania i dobrze wyglądać w garsonce ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )