Ale... to jest opinia jednej idiotki gdzieś. Kogo to obchodzi?



Weź jakikolwiek ruch i znajdziesz tam jakiegoś lunatyka gadającego głupoty online. Bierzesz, robisz screeny i mówisz że cały ruch taki jest. Profit!. Jeszcze weźmiesz założysz organizację to walki z problemem który sobie wymyślisz i Ci będą idioci na to kasę dawać.



Jak incele gadają o femoniźmie to właśnie biorą najbardziej dzikie, odjechane baby w internecie i tak powstają opinie na temat feminizmu. Pokaż całość