Młode kobiety do 34 r.ż. stanowią zaledwie około 10% wszystkich imigrantów przyjeżdżających do Polski. Chociaż cudzoziemców w Polsce są już miliony to nie przekłada się to na dużą liczbę urodzeń. Struktura płciowa i wiekowa imigrantów w żaden sposób nie odpowiada na potrzeby demograficzne kraju.