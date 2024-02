Niedziel handlowych nie. Podniesienia kwoty wolnej od podatku nie. Dobrowolnego ZUSu dla przedsiębiorców nie. Za to likwidacja pushbacków imigrantów na granicy białoruskiej, zarzucenie CPK i być może elektrowni jądrowej. No ale przynajmniej julki będą sobie mogły łykać tabletki dzień po no i Hołownia się ładnie uśmiecha z mównicy.