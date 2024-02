Bo chodzi o zastraszenie a nie o posiadanie racji.



Stacja sfinansowana z pieniędzy aferalnych (FOZZ) próbuje zastraszyć ogólnikami i podwójnymi standardami. To NIE oznacza, że ma rację. A może oznaczać, że celowo i świadomie pieniaczy.



Jeśli TVN nie pójdzie z teraz z tym do sądu to dla mnie będzie gówno-stacją, pieniaczem, awanturnikiem i trollem w najgorszym znaczeniu. Po prostu szantażystami. Z króciutkimi antenkami nadawczymi.



A prawnicy pracujący dla TVN-u są dla mnie Pokaż całość