W panelu kontrolnym zaczęły świecić się kontrolki, co z początku nie przykuło mojej uwagi - jak się okazało po paru minutach, drukarka wpadła w bootloop "Initializing". Jak się okazało nie jestem jedyną osobą z takim problemem - niestety pomoc na forach ogranicza się do zalecenia "resetu" (przytrzymanie X i strzałki w prawo), co nic nie daje.

Zadzwoniłem więc do pomocy technicznej w nadziei, że jakieś tajemnicze rozwiązanie jednak istnieje. No cóż, nie istnieje. Pan się bardzo zdziwił, że drukarka do tej pory działała na Windowsie 10 i 11. W dodatku dowiedziałem się, że skoro drukarka jest po gwarancji, no to nara. Co z tego, że jest sprawna technicznie i działała normalnie do tej pory. Dostałem propozycję 20% rabatu na nową drukarkę HP (XD), z czego oczywiście nie skorzystałem. Pan z pomocy technicznej przyjął moje dane (jakby ktoś coś :)), ale nie miał możliwości stworzenia ticketu czy przekierowania sprawy wyżej.