Ale wy wiecie że tak się wylicza wiek emerytalny żeby odpowiednią ilość osób umarła in została tylko taka ilość emerytów zeby pracujący byli ich w stanie utrzymać.



To może być szok dla niektórych, ale jakby średnia życia była 1000 lat, to mniej więcej tyle wynosiłaby wiek emerytalny.



Czy to dobrze czy nie to już inna kwestia.